Belleheide Center opent zomerbar Belpop: “Op termijn willen we ook shisha aanbieden” Tom Vierendeels

13 augustus 2020

17u09 5

Roosdaal Belleheide gaat donderdagavond van start met een eigen pop-upzomerbar, Belpop. Manager Imen Al-Fertussi van Belleheide Center wil zo een antwoord bieden op het wegvallen van evenementen die hij had gepland. Momenteel is het nog niet toegelaten, maar op termijn wil hij ook shisha aanbieden bij Belpop.

Belpop, een verwijzing naar ‘Belleheide’ en ‘pop-up’, gaat donderdagavond om 17 uur van start. “We zullen elke dag geopend zijn”, zegt Al-Fertussi. “Vanaf 17 uur tot ten laatste 1 uur. Naast cocktails en een ruim aanbod dranken zal je bij ons ook iets kunnen eten. De barbecue wordt buiten geïnstalleerd en bezoekers kunnen zaken zoals lamskroon, hamburgers en frituurhapjes bestellen. Het zijn individuele porties die meer dan voldoende zijn om de honger te stillen.”

Waterpijp

Zomerbars zijn er tegenwoordig vrijwel overal, maar de manager wilde zich daarvan onderscheiden. “Door ook waterpijp aan te bieden”, zegt hij. “Maar in heel België is dat voorlopig nog niet toegelaten. Toch mag een zaak in Heusden-Zolder het aanbieden nadat ze een charter met de gemeente opstelden. Momenteel ben ik met onder meer de provincie aan het bekijken hoe we het toch kunnen aanbieden. Zo moeten mensen niet meer uitwijken naar shishabars in Brussel, Geraardsbergen of Aalst.”

Alternatief voor evenementen

Al-Fertussi wil met Belpop toch iets aan de klanten bieden naast de sporten zoals squash, bowling, boks en zaalsporten die intussen opnieuw werden opgestart. “Ik had de tent gehuurd voor drie maanden omdat we evenementen in openlucht wilden organiseren”, klinkt het. “Binnen mochten tot honderd personen, buiten tot tweehonderd. Maar uiteindelijk besliste de gemeente Roosdaal dat er voorlopig tot eind augustus geen evenementen mogen doorgaan. Daarom ben ik creatief aan de slag gegaan en stampten we op korte tijd Belpop uit de grond aangezien de tent hier nu toch staat.”

Reserveren

In totaal kan Belpop een zestigtal mensen ontvangen, maar reserveren wordt aangeraden. Dat kan via de website van Belleheide Center. Alle laatste nieuwtjes of wanneer de shisha aangeboden zal worden zijn terug te vinden op de Facebookpagina van Belpop.