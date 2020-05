Bekende bruine dorpskroeg wordt belevingsbar Bar Dio Tom Vierendeels

11u26 0 Roosdaal Na anderhalf jaar leegstand wacht een nieuwe toekomst voor het voormalige café Pajottenland. De geschiedenis gaat terug tot begin twintigste eeuw. Op deze manier gaat de zaak, die verschillende keren als decor op nationale televisie te zien was, toch niet verloren.

De toekomstige uitbaters plaatsten zaterdag een teaser op Facebook en lanceerden intussen ook al een Instagrampagina. The word is out, maar zelf reageren willen de eigenaars pas volgende maand. Wel maakten ze dit weekend de naam bekend: Bar Dio. Het gaat om een belevingsbar, maar welke invulling de uitbaters daaraan gaan geven valt dus nog af te wachten.

Het is in ieder geval goed nieuws voor de inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek die eind 2018 hun laatste cafébazin zagen vertrekken. Sonia Roosens trok toen de deur achter achter zich dicht nadat ze in 2002 voor ‘t eerst achter de toog ging staan. De geschiedenis gaat overigens terug tot ongeveer 1904, toen het een drankenhandel en café was van Petrus ‘Pieje’ Tielemans en zijn vrouw Margaretha Struelens. Hun zoon Victor, die iedereen als Albert of ‘Beireke’ kende, nam de zaak over. Het café droeg toen de naam ‘Koninklijke Fanfare’ omdat de fanfare er een repetitieruimte had. In 1988 kreeg het uiteindelijk de naam ‘Café Pajottenland’. Naast Sonia waren Eliane De Dobbeleer en de schoonouders van ex-voetballer, trainer en van Lombeek afkomstige Franky Van der Elst in de jaren tachtig en negentig uitbaters.

Televisie

Het café diende ook verschillende keren als decors voor reeksen op nationale televisie. Dat was het geval in 1965 voor de populaire BRT-reeks Kapitein Zeppos die zich grotendeels in Lombeek afspeelde. De voetbalklunzen van VT4-programma FC Nerds, die hun trainingsveld honderd meter verder hadden, waren er in 2008 ook te zien. In 2014 was het ook de stamkroeg van amateurtheatergezelschap De Pajotters in de VTM-reeks ‘Amateurs’.

Herleving

Afgelopen weekend schreven we nog over de herleving van de in 2008 tot Mooiste Dorp van Vlaams-Brabant gekroonde deelgemeente van Roosdaal. De Oost-Vlaamse bakkerijketen Bouakline zal volgende maand een filiaal openen in de voormalige slagerij ‘Puur!’. Onlangs kondigde Steven Van Bont van ‘Op ‘t Hof’ uit Liedekerke aan dat de zomerbar ‘Zomer Op ‘t Hof’ dit jaar naar Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek trekt, maar waar is voorlopig nog een geheim voor het grote publiek. De laatste bakkerij, een tweede filiaal van het Liedekerkse Exotica, sloot overigens in 2015 de deuren. Tijdens de afgelopen jaren verdween ook de Prima-buurtwinkel.