Beeldverhaal over het leven van Dikke van Pamel tijdens de negentiende eeuw Tom Vierendeels

17 september 2019

16u52 0 Roosdaal Het levensverhaal van Victor De Klerck uit de negentiende eeuw, beter gekend als de Dikke van Pamel, is vereeuwigd in een prachtig beeldverhaal. Heemkundige Walter Evenepoel, ondernemer Francis Badts en tekenaar Kathleen ‘Julsdottir’ Gouwy vonden elkaar hiervoor. “We hebben niet de pretentie gehad een volledig correct verhaal te brengen, maar het geeft het leven van Victor en het leven in Pamel perfect weer”, klinkt het.

Victor De Klerck stond bij zijn overlijden in 1885 in zowat alle Vlaamse kranten als de vetste mens van België. “Tot vijftig jaar geleden kende iedereen in Vlaanderen hem”, verduidelijkt Walter Evenepoel van erfgoedvereniging Rausa. “Hij woog zeker 375 kilogram, vermoedelijk een gevolg van een schildklierziekte. Met zijn twee meter was hij voor die tijd ook nog eens enorm groot, wat blijkt uit legerdocumenten. Door zijn omvang werd hij beroemd en trok hij de interesse van heel wat mensen. Hij was een fenomeen in de streek.”

Roosdaal heeft de Dikke nooit losgelaten. In 1985 trok een stoet ter nagedachtenis door de straten. Hiervoor werd een comité opgericht waar Walter en Francis ook deel van uitmaakten. “Het speelde al langer om een beeldverhaal van hem te laten maken”, vertelt Francis. “Ter gelegenheid van het millennium deed ik de gemeente al het voorstel om een beeld van hem te maken en daar werd positief op geantwoord.” Het beeld staat aan de Dender in Pamel en valt vooral op door het ontbreken van een hoofd. Aangezien er geen foto’s van hem zijn is het een raadsel hoe hij er exact uitzag. “Maar wat wel regelmatig terugkeert is de rosse baard die hij had en hij was ook altijd netjes gekleed”, weet Evenepoel. “Al die informatie over hem verzamelden we voor de stoet eind vorige eeuw. Verschillende mensen werden geïnterviewd, waaronder ook negentigers. Zij hadden al die info dus van hun ouders. De verhalen die regelmatig terugkeerden of die echt betrouwbaar waren hielden we over. Op basis daarvan werd nu ook het beeldverhaal gemaakt.” Een van die anekdotes is het feit dat Victor op zijn rug op de Dender dreef en enkele kinderen op zijn buik kropen om zo rond te kunnen drijven.

Julsdottir

Francis ging meer dan tien jaar geleden al ten rade bij Walter en vervolgens kwamen ze terecht bij de Aalsterse Julsdottir. Zij was vroeger al illustrator en tekende het beeldverhaal volledig met de hand. “Het is het eerste beeldverhaal dat ik teken”, zegt ze. “Door noodgedwongen pauzes wegens ziekte werd het een proces van een tiental jaar. Ik ben ook in Pamel geweest en verschillende gebouwen uit de tijd van Victor heb ik nagetekend om het Pamels erfgoed zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen. Het was plezierig om mij volledig te kunnen inleven in het verhaal uit die tijd.”

Het boek zal vanaf 14 november, na de officiële voorstelling, te koop zijn voor het grote publiek. Meer informatie hierover volgt later nog. Momenteel is al een druk van 1.500 exemplaren uitgevoerd.