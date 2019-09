Basisscholen Triangel en gemeentehuis krijgen nieuwe hitte- en zonnewering Tom Vierendeels

25 september 2019

12u46 1 Roosdaal De gebouwen van de gemeentelijke basisschool Triangel en een gedeelte van het gemeentehuis zullen voorzien worden van nieuwe hitte- en zonnewering. In totaal worden zo negentig ramen aangepakt.

Er zal een opdrachtnemer aangesteld worden voor de levering en plaatsing van de gordijnen. De gemeenteraad keurde nu al de raming, die op 52.237,30 euro inclusief BTW ligt, goed. Oppositieraadslid Wendy Godaert (N-VA) vroeg wel of het niet beter was dit langs de buitenkant te voorzien omdat de hitte op deze manier beter buitengehouden kan worden. Schepen Johan Van Lierde (CD&V) liet weten dat dit een pak duurder zou uitkomen. “De gierigheid bedriegt de wijsheid”, liet Linda Van den Eede (N-VA) zich ontvallen. Dirk Evenepoel (Roosdaal Anders) repliceerde dat een buitenscreen slechter is wanneer de kinderen voetballen op de speelplaats. Marc Devits (Groen) gaf aan dat een groenscherm met bomen het beste zou werken tegen tegen licht en vooral tegen de warmte. Het punt werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.