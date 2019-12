Axl (11) is enige Belg die bepaald gen mist: “Hij heeft last van epilepsie en kampt met mentale achterstand” SVM

10 december 2019

14u39

Bron: VTM Nieuws 28 Roosdaal Een jongen van 11 uit Roosdaal is de enige Belg die het gen SLC6A1 mist. Dat laat de hersenen toe om prikkels te verwerken, iets wat de kleine Axl dus niet kan. Daardoor heeft hij last van epileptische aanvallen en kampt hij met een mentale achterstand. Een behandeling bestaat er niet in België.

Axl ontwikkelde zich als baby al trager. Dokters probeerden verschillende medicijnen uit, maar pas vorige maand kwam via een DNA-test aan het licht wat er precies scheelde. “Pas nadat wij benadrukt hadden dat er meer aan de hand was, werd dieper naar de kern van het probleem gezocht”, stelt zijn moeder Leya.

Specialisten in het UZ Gent bevestigen dat Axl de enige in België is waarvan ze weten dat hij de ziekte heeft. Hij ziet er ook uit als een gewone jongen. Maar op een filmpje van zijn mama zie je zijn tics en zijn kleine aanvallen als hij zich slecht voelt.

“Hij leeft een beetje in zijn eigen wereld”, klinkt het. “Dat is een stuk autisme en daarnaast is hij ook heel angstig.”

Een medicijn bestaat er nog niet, maar in de Verenigde Staten werken ze aan een speciale gentherapie. Zijn ouders hopen dat Axl kan deelnemen aan het testprogramma. Voor de ontwikkeling is echter nog zeker 4 miljoen dollar (3,6 miljoen euro) nodig. Ouders van kinderen met de ziekte proberen dat bedrag wereldwijd bijeen te halen.