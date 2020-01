Auto gaat over de kop op Nieuwe Kaai, bestuurder lichtgewond Tom Vierendeels

31 januari 2020

17u47 17 Roosdaal Een jongeman is vrijdagavond lichtgewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval op de Nieuwe Kaai in Roosdaal. De man verloor in een bocht de controle en ging van de weg om vervolgens over de kop te slaan.

Het ongeval gebeurde kort voor 17 uur op de Nieuwe Kaai. Een man kwam met zijn Honda Integra uit de richting van Liedekerke om in een bocht om een nog onbekende reden de controle te verliezen. De Honda ging van de weg af en sloeg in de berm over de kop. De wagen tolde vervolgens door de voortuin van een woning en vernielde daarbij een omheining. Het slachtoffer kon zichzelf bevrijden. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de bestuurder voor controle en verzorging over te brengen naar het ziekenhuis. Hij zou gelukkig geen al te zware verwondingen hebben opgelopen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer te regelen.