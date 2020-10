Archeologiedag aan de bunkerweide in het teken van metaaldetectoren en Wereldoorlog Twee Tom Vierendeels

09 oktober 2020

03u37 0 Roosdaal De Roosdaalse Cultuurdienst organiseert in het kader van de Archeologiedagen een evenement op de bunkerweide in Pamel. Enerzijds kan je er meer te weten komen over de Tweede Wereldoorlog dankzij een unieke tentoonstelling, anderzijds zijn er demonstraties en tentoonstellingen over de werking van metaaldetectoren.

Naar aanleiding van ‘75 jaar bevrijding’ wordt er aan de bunkerweide in de Lange Kamstraat een event georganiseerd over de Tweede Oorlog en meer specifiek de rol van Pamel in die oorlog. Bijleren kan aan de hand van een unieke tentoonstelling met kledij, bewapening en materiaal. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de digitale tour van de bunkers via de erfgoedapp.

Een hedendaagser thema wordt aangesneden door metaaldetectorisme in de kijker te zetten. In samenwerking met koepelorganisatie MEDEA zal een demonstratie worden gegeven en is er een tentoonstelling van vondsten. Kinderen mogen ook zelf eens op zoek gaan naar voorwerpen met een metaaldetector.

Alle activiteiten gaan coronaproof door waardoor inschrijven wel nodig is. Dat kan door een mailtje te sturen naar cultuur@roosdaal.be.