Appartement onbewoonbaar

na korte maar hevige brand Tom Vierendeels

29 maart 2020

12u31 10 Roosdaal Een appartement in de Kraanstraat in Borchtlombeek is tijdelijk onbewoonbaar na een hevige brand. Het vuur zou ontstaan zijn aan de droogkast. Gewonden vielen er gelukkig niet.

De brand werd zondag kort voor 11 uur opgemerkt door een moeder en haar dochter die in een appartement op de bovenste verdieping wonen. Alle bewoners brachten zich buiten in veiligheid terwijl de brandweerzone Vlaams-Brabant West met verschillende ploegen ter plaatse kwam. Het vuur zou toen al uitslaand geweest.

Een bergruimte ging volledig verloren, maar ook in de rest van het appartement is er rookschade. Burgemeester Wim Goossens (CD&V) kwam ter plaatse en bood de twee vrouwen een noodwoning aan. Of de andere appartementen ook onbewoonbaar zijn, moest nog verder nagekeken worden. Een buurvrouw bood de getroffen bewoners overigens een schuilplaats en koffie aan. Een ploeg van de politiezone TARL sloot de Kraanstraat zo’n anderhalf uur af voor alle verkeer.