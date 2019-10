Acteur Luc Nuyens krijgt 5.000 euro van buren voor de Belgische Rett Syndroom Vereniging Tom Vierendeels

27 oktober 2019

17u48 2 Roosdaal Acteur Luc Nuyens heeft van zijn ‘buren’ uit het Roosdaalse gehucht Kattem een cheque van 5.000 euro ontvangen. Het geld is bestemd voor de Belgische Rett Syndroom Vereniging, een organisatie voor meisjes die aan de ziekte lijden zoals Lucs dochter.

Eind september hield ‘Team Kattem’ een Vlaamse kermis aan de parochiezaal van Kattem. Aanwezigen konden genieten van optredens, het tegen elkaar opnemen met de volksspelen of de dorst lessen aan een geuzebar. Een deel van de opbrengst werd nu aan de Belgische Rett Syndroom Vereniging geschonken.

Luc Nuyens, Bekend van rollen in Het Eiland, Geub, De Luizenmoeder en Wat Als?, woont met zijn vrouw Els Maes en hun kinderen Lotte, Anna en Wies wonen zelf ook in Kattem. Het is Lotte die aan de zeldzame ziekte leidt. Het Rett Syndroom is een afwijking op het x-chromosoom met bijvoorbeeld spraakverlies, problemen met stappen en scoliose tot gevolg. Een op tienduizend meisjes wordt ermee geboren, maar toch staat het hoog in de lijst bij stoornissen die het meest voorkomen bij meisjes. In maart van dit jaar schonk ‘Team Kattem’ ook al eens 6.000 euro aan de organisatie.

Luc en Els trekken mee de vereniging en kunnen het geld goed gebruiken aangezien ze geen subsidies ontvangen. Het geld kan gebruikt worden voor het betalen van een logopediste die het land rondtrekt. Ze staat in voor opleiding en coaching van zowel therapeuten die met meisjes met het Rett Syndroom werken als met hun ouders en gezinnen. Daarnaast wordt er ook aan een project gewerkt waarbij de meisjes met hun ogen speciale spraakcomputers kunnen aansturen om zo toch te kunnen communiceren.