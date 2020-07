19-jarige sterft na val van acht meter uit raam Amber Gys Jeffrey Dujardin

27 juli 2020

18u34 26 Roosdaal Een 19-jarige jongeman, afkomstig uit Strijtem (Roosdaal), is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden na een val van acht meter uit een raam. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden loopt nog, alles wijst in de richting van een tragisch ongeval. “Er zijn momenteel geen aanwijzingen van betrokkenheid van derden”, zegt het parket van Halle-Vilvoorde.

Een feestje in de Levoldlaan in Dilbeek kreeg vrijdagnacht een tragisch einde. De meeste feestvierders sliepen al toen een 19-jarige jongeman vanop een hoogte van acht meter uit een raam viel. De tiener werd pas zaterdagmiddag gevonden. De hulpdiensten kwamen nog ter plekke, maar alle hulp kon niet meer baten. Hij overleefde de val niet.

“Ik kan er weinig over zeggen, maar er was daar geen braspartij gaande”, verduidelijkt de eigenaar van het huis. “We hopen dat de ouders van die jongen duidelijkheid krijgen over wat hun zoon overkomen is.”

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde wijst alles in de richting van een tragisch ongeval. “Er zijn geen aanwijzingen van betrokkenheid van derden. Ook een wanhoopsdaad lijkt uitgesloten.” Het parket laat wel nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek uitvoeren.

Chiroleider

Het overlijden van de jongeman komt ook hard aan bij de Chirogroep Iris uit Dilbeek waar hij leider was. Zij waren op dat moment op kamp in Spa en hebben het kamp vroegtijdig stopgezet. “Een groot verlies voor onze Chiro”, klinkt het in een rouwbericht op hun Facebookpagina. “We zoeken veel steun bij elkaar en samen komen we door deze moeilijke helse periode. Je blijft voor altijd in ons hart en we zullen je nooit vergeten.”