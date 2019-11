‘Slechtste buur van het land’ handelde niet uit racisme: “Een Vlaamse vlag in je tuin hangen betekent nog niet dat je een racist bent” WHW

14 november 2019

14u44 4 Roosdaal Een 77-jarige man uit Roosdaal is veroordeeld tot 24 maanden cel met uitstel omdat hij tot tweemaal toe brand zou hebben gesticht in de voertuigen van zijn buren. Volgens het parket handelde de man uit racistische overwegingen, maar de rechter sprak dit tegen.

Beklaagde G.D. en woonde al tien jaar in relatieve rust aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal naast een gezin van Turkse origine. In de zomer van 2018 volgden de incidenten zich plots in sneltempo op. De kabel van de satelietantenne van het Turkse gezin werd doorgesneden, er werd een spijker in een band van één van hun wagens gestoken en er werd een product in de brandstoftank gegoten waardoor het voertuig onklaar werd gemaakt.

En daar bleef het niet bij: in de nacht van 4 op 5 juli 2018 werd één van de wagens van het gezin in brand gestoken. Een wagen die ernaast geparkeerd stond ging ook in vlammen op. Het getroffen gezin besloot beveiligingscamera’s te plaatsen. Zo zagen ze drie dagen later, op 7 juli, hoe hun buurman het laatste voertuig van hen in brand wilde steken. De man had doeken bij die in benzine waren gedrenkt en een aansteker.” Hij werd op heterdaad betrapt met in benzine gedrenkte doeken en een aansteker op zak. De zeventiger werd opgepakt en vloog in de cel, maar probeerde ook die in brand te steken. Hij vernielde ook de lavabo in zijn cel zodat die onder water kwam te staan.

Wat de man deed, was puur racisme, aldus zijn slachtoffers. Zo zou de zeventiger een Vlaamse vlag in zijn tuin geplant hebben. Ook zou hij een kebabuitbater de huid hebben volgescholden en getuigde zijn zoon, met wie hij weliswaar al enige tijd in onmin leefde, ‘dat zijn vader een echte racist was geworden’. Ook het parket oordeelde dat er sprake was van racisme. “Meneer moet zowat de slechtste buur van het land zijn”, deed de procureur er nog een schepje bovenop.

Vlag

De rechter achtte bijna alle betichtingen bewezen. Wel meende ze dat er van racisme geen sprake was. “Enkel de vaststelling dat de slachtoffers van Turkse origine zijn volstaat niet om te besluiten dat er hier sprake was van een racistisch oogmerk. Ook het planten van een Vlaamse vlag in de tuin bewijst dit niet. De getuigenis van de zoon moet ook gerelativeerd worden aangezien hij al enige tijd geen contact heeft met zijn vader. En die scheldpartij in een kebabzaak. Hij ging er al eten, wat toch niet wijst op een racistische ingesteldheid.”

De verdediging had gepleit dat de man tekenen van dementie vertoonde en had daarom gevraagd om een college van deskundigen aan te stellen. Hier ging de rechter niet op in, al legde ze wel als probatievoorwaarde op om zich psychisch te laten begeleiden. Ook moet de man het gezin in totaal 6300 euro betalen als schadevergoeding.