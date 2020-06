‘Molens Wastiels’ wordt na bijna honderd jaar wooncomplex met zeventien woningen Tom Vierendeels

25 juni 2020

18u03 28 Roosdaal De site van Molens Wastiels zal door GJN Vastgoed omgevormd worden tot zeventien woningen. Volgens 3D-beelden blijft het uitzicht van het gekende bedrijf grotendeels behouden. De geschiedenis van de site gaat honderden jaren terug, maar graan werd er pas sinds de eerste helft van vorige eeuw gemalen.

Wolens Wastiels wordt een residentie met twee mezzanine lofts, elf tuin- en terrasappartementen en vier woningen en zal de naam ‘De Molens’ krijgen. Volgens 3D-beelden die door vastgoedkantoor Pajota en GJN Vastgoed gebruikt worden blijft het uitzicht van de gebouwen ondanks de nieuwe bestemming grotendeels behouden. De Roosdaalse erfgoedvereniging Rausa bracht in 2015 een uitgave uit met een reconstructie van het verleden van de site aan de hand van getuigenissen van Eddy Wastiels. Het was Jozef Wastiels, de vader van Eddy, die hoeve Vossen in het centrum van Lombeek in 1935 kocht. De geschiedenis van die hoeve zou teruggaan tot de zeventiende of achttiende eeuw. Jozef, wiens vader molenaar was in Galmaarden, was tijdens de Eerste Wereldoorlog overigens één van de zes bewoners van het molenhuis aan de Hertboommolen, ook gekend als de Molen van Kapitein Zeppos of de ‘tragische molen’. In 1917 vond daar een roofoverval plaats waarbij twee bewoners het leven lieten. Jozef en de knecht waren op dat moment niet aanwezig.

Het oudste gedeelte van de hoeve werd in 1870 vernield tijdens hevige en verwoestende overstromingen. Op dat moment was Emiel Van Cauwelaert, die in Lombeek van 1882 tot 1907 schepen was, naast de bestaande hoeve een nieuwe hoeve aan het bouwen die overeenkwam met de vorm van een Brabantse vierkantshoeve.

Verbouwing

In de jaren vijftig werd het uitzicht van de gebouwen al eens aangepakt. De zijgevels, uitgevoerd met trapgevels en faience tegels bleven behouden, maar voor de gevel van de centrale woonst werd een nieuwe monumentale gevel geplaatst. Het graan werd grotendeels aangevoerd uit de Duitse kalkrijke Moezelstreek. De uitbaters dienden door gebrek aan een opslagruimte te starten met ‘just in time’ aanvoer van granen en dienden deze onmiddellijk te verwerken tot de vele soorten meel.

Overname en fusie

Jozef liet de maalderij in 1962 over aan zoon Maurits die het bedrijf moderniseerde en uitbreidde waarna uiteindelijk Eddy, ook voorzitter van fanfare De Eendracht, in 1984 de uitbating overnam. Hij bouwde in 1996 de grote opslagruimte aan de achterzijde en nam ook maalderij De Kroon uit Zandbergen over om de activiteiten met die van Lombeek samen te voegen. Op het hoogtepunt vermaalden de molens tot vijf kubieke meter graan tot meel. Het cliënteel bestond zo goed als volledig uit professionele klanten die vooral uit waren op de mengsels voor bruinbrood.

In 2013 stopte De bloemproductie in Lombeek nadat de maalmachines werden verkocht. Eddy ging toen elders aan de slag. Het historische pand zal nu door GJN Vastgoed omgevormd worden naar “energiezuinige woningen met hedendaags comfort”. De appartementen en woningen zullen verkocht worden door vastgoedkantoor Pajota dat op 27 juni van 11 tot 17 uur een lanceringsevenement organiseert. Inschrijven daarvoor kan via de website.