‘Beleefvensters’ moeten afdeling Beschermd Wonen van wzc Onze-Lieve-Vrouw opfleuren Tom Vierendeels

12 december 2019

15u47 1 Roosdaal De afdeling Beschermd Wonen van het wzc Onze-Lieve-Vrouw in Pamel beschikt in de polyvalente ruimte voortaan over twee ‘beleefvensters’. Door middel van twee lichtbanken wordt een zonnige foto opgelicht waardoor het lijkt dat de bewoners uit het raam kijken.

Op de afdeling Beschermd Wonen in de Gasthuisstraat verblijven bejaarden die lijden aan dementie. Voor de leef- en eetruimte waar de bewoners samen kunnen zijn of familie kunnen ontmoeten werden nu twee ‘beleefvensters’ aangekocht. Die moeten de indruk wekken dat de aanwezigen effectief uit een raam naar een knap landschap kijken. De foto’s kunnen aangepast worden, maar die moeten dan telkens worden aangekocht. Zo is het ook mogelijk om de achtergrond aan te passen naargelang een bepaalde periode van het jaar. Daarnaast werd ook een groot terras met beplanting aangelegd, waar de bewoners veilig buiten kunnen geniet bij mooi weer. De leef- en eetruimte werd bovendien ook gerenoveerd. Zo kwam er zonnewering op het zadeldak, werd er een nieuwe televisie geïnstalleerd en werden er twee konijntjes aangeschaft.

Cera, een financiële coöperatie van 400.000 vennoten die wil investeren in welvaart en welzijn binnen onze samenleving, beoordeelde ons project. Daardoor kon het Pamels woonzorgcentrum rekenen op een tussenkomst van 3.000 euro.