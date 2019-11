Rookmelder alarmeert buren van keukenbrand bij alleenstaande vrouw VHS

07 november 2019

18u06 0 Kort nadat ze donderdagmorgen vertrokken was naar het werk, is brand uitgebroken in de woning van Evelyne L. in de Vredestraat in Izegem. Een nieuwe heteluchtfriteuse had er vuur gevat.

“Ik werd rond 7 uur opgebeld door mijn buren om te zeggen dat er een brand woedde in mijn woning”, vertelt Evelyne. “Ze hadden mijn rookmelder horen loeien en hebben de brandweer gebeld. Gelukkig maar, want het bleek geen vals alarm. In de keuken had mijn airfryer vuur gevat. Hoe dat komt, weet ik niet. Het toestel was nieuw. Ik had het nog maar één keer gebruikt en de stekker zat niet eens in het stopcontact.”

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “De brandschade is beperkt, maar de rook heeft wel lelijk huisgehouden”, weet Evelyne. “Dit is niet leuk om mee te maken, maar ik prijs me gelukkig met mijn rookmelder en mijn alerte buren. Bij gelegenheid zal ik hen zeker eens bedanken.”