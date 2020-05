Zware brand legt achterbouw van woning in de as: kind met rookintoxicatie naar ziekenhuis, twee volwassenen ter plaatse verzorgd Ronny De Coster

15 mei 2020

15u44 30

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Ronse Bij een zware brand aan de Langeweg in Ronse zijn een kind en twee volwassenen bevangen geraakt door rook. Het kind is ter controle naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux gebracht. De schade aan het huis is groot.

Het vuur woedde in een rijwoning aan de Langeweg aan de zuidkant van Ronse. De brand is door een nog onbekende oorzaak ontstaan in de achterbouw. Die is helemaal vernield. De brandweer kon beletten, dat het vuur oversloeg naar de woning. Die heeft wel rook en waterschade opgelopen. De twee aanpalende huizen bleven gevrijwaard.

Een kind en twee volwassenen raakten door rook bevangen. Alleen het kind is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Als gevolg van de brand hebben politie en brandweer de Langestraat afgesloten voor alle verkeer.