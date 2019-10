Zusterstad Kleve vereeuwigt Ronse in boek en website Lieke D'hondt

07 oktober 2019

15u59 0 Ronse Kleve, één van de zustersteden van Ronse, werkt aan een website en boek over haar zustersteden. Kurt Kreiten, de verantwoordelijke voor zustersteden van de Duitse stad, heeft een bezoek gebracht aan Ronse om het project toe te lichten.

Ronse zal binnenkort te zien zijn in een boek over de drie zustersteden van Kleve. Een fotograaf uit de Duitse stad komt deze week langs om Ronse in beeld te brengen. Schepen van Jumelage Ignace Michaux (CD&V) mag in december ook naar Kleve om Ronse te vertegenwoordigen tijdens de voorstelling van het project. De steden kijken ook al uit naar 2021 en 2022. “Dat zijn belangrijke jaren voor Ronse en Kleve”, vertelt Michaux. “Dan vieren we met verschillende activiteiten en uitwisselingen de vijftigste verjaardag van onze jumelage.”

Dat Kleve en Ronse een goede band hebben, blijkt ook uit het feit dat schepen Ignace Michaux op 11 november als schepen van de Bommels samen met enkele Ronsenaars naar Kleve gaat om de opening van het carnaval te vieren. De Prins Carnaval van Kleve komt op 30 november ook naar de verkiezingsavond van de Bommels in Ronse.