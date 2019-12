Zusters van het Wit-Gele Kruis willen stilletjes verhuizen maar buurt steekt daar stokje voor: “Het doet ons iets dat de Ronsenaars ons een warm hart toedragen” Lieke D'hondt

03 december 2019

14u39 0 Ronse De zusters Augustinessen verhuizen van hun klooster in de Olifantstraat in Ronse naar het Centraal Huis van Gent om hun drie medezusters te vervoegen. “We wilden stilletjes vertrekken, maar merkten dat de Ronsenaars nog graag afscheid zouden nemen. Dat kan tijdens een dankeucharistie en bij een drankje.”

Het zijn bijzondere dagen voor zusters Thérèse, Geertrui en Leen, want eind deze maand pakken ze hun spullen en verhuizen ze van Ronse naar Gent. Ze verbleven respectievelijk 52, 42 en 32 jaar in de Hermesstad. Ze zijn er, net als vele van hun voorgangers, gekend als de zusters van het Wit-Gele Kruis. Dat komt omdat ze sinds hun aankomst in Ronse in 1902, en vooral sinds 1942, actief bezig waren met thuisverpleegkunde.

“Midden in de oorlog, in 1942, waren de zusters Augustinessen in Ronse pioniers van het lokale Wit-Gele Kruis. We gingen te voet, met de fiets en later ook met de auto of brommer langs bij mensen om hen te helpen in meestal moeilijke levenssituaties”, vertelt zuster Geertrui. “We hebben de technologie en de medische technieken doorheen de jaren zien evolueren. We zijn geschoolde verpleegsters, maar we hebben ons ook vaak moeten bijscholen: toen het hiv-virus in opmars was, wanneer we palliatieve zorg moesten toedienen of we met een chemopompje moesten leren werken”, zegt zuster Leen.

Leen, Thérèse en Geertrui houden mooie herinneringen over aan hun verblijf in Ronse. “Het mooiste van alles is dat de mensen ons hier kennen en een warm hart toedragen. Velen hebben al laten weten dat ze het jammer vinden dat we weggaan en dat pakt ons wel. We hebben hier tenslotte verschillende generaties groot zien worden”, vertellen ze.

Dankviering

Ondertussen zijn de Ronsese zusters alle drie met pensioen en verhuizen ze naar Gent om er drie medezusters te vervoegen. “De zusters zullen ons met open armen ontvangen, maar het spijt ons wel dat we moeten verhuizen. Het is de bedoeling dat we elkaar ondersteunen, want soms gaat het fysiek al wat moeilijker voor de zusters in Gent. Daarnaast zullen we elkaar ook kunnen vinden in het gebedsleven”, vertellen de zusters.

“We wilden liever stilletjes vertrekken, maar we merken dat de Ronsenaars en de buurt nog graag afscheid zouden nemen. Daarom organiseren we op vrijdag 27 december om 18 uur een dankeucharistieviering in onze kapel. Monseigneur Luc Van Looy zal de viering voorgaan”, vertelt zuster Thérèse. Iedereen is welkom om de zusters gedag te zeggen. Via augustinessen@skynet.be of een telefoontje naar 0476/04.15.76 kan je tot 13 december laten weten of je erbij wilt zijn. Achteraf is er is nog tijd voor een ontmoetingsmoment met een drankje.

Wat de plannen zijn met de gebouwen van het klooster in de Olifantstraat, is nog niet geweten.