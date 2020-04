Zorgpersoneel WZC De Linde smult van pizza’s dankzij Pizzeria Mezza Luna en Lucky7 Lieke D'hondt

24 april 2020

10u15 0 Ronse Pizzeria Mezza Luna en nachtclub Lucky7 hebben in Ronse hun goed hart laten zien. Samen hebben ze pizza’s geschonken aan het zorgpersoneel en het poetsteam van woonzorgcentrum De Linde. Het personeel van beide ondernemingen wil zou haar appreciatie tonen voor alles wat zij doen tijdens de coronacrisis.

Het was uiteraard Pizzeria Mezza Luna die de pizza’s heeft klaargemaakt. Lucky7 stond in voor de sponsoring. “We hebben de gewoonte om ons personeelsfeestje bij Mezza Luna te geven, maar dat gaat nu niet”, zegt uitbater van Lucky7 Aaron Demeulemeester. “Dus deze actie is een mooie vervanging daarvan.” Woonzorgcentrum De Linde nam de pizza’s met plezier aan.