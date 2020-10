Zonnestraat tijdelijk afgesloten ter hoogte van Rode Mutslaan Lieke D'hondt

12 oktober 2020

13u51 0 Ronse De Zonnestraat in Ronse is gedurende twee weken deels afgesloten voor verkeer. Het kruispunt ter hoogte van de Rode Mutslaan is sinds maandag 12 oktober dicht omdat de riolering en de rijweg er vernieuwd moeten worden. De werken zullen vermoedelijk duren tot 23 oktober.

Er is een omleiding voorzien via de Doorniksesteenweg, Paillartcamp, Klijpestraat en de Rozenaaksesteenweg. In Paillartcamp en zal er tijdelijk éénrichtingsverkeer gelden in de richting van de Rozenaaksesteenweg. Ook de Klijpestraat zal maar in één richting toegankelijk zijn: van de Rozenaaksesteenweg richting de Doorniksesteenweg. Het één richtingsverkeer geldt ook voor fietsers. Zij kunnen ook omrijden via de Mussenstraat en de Molekensstraat.