Zomerschool is succes: 51 leerlingen schaven wiskunde en Nederlands bij Lieke D'hondt

31 augustus 2020

15u06 2 Ronse De eerste editie van de zomerschool in Ronse was een succes. Tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie hebben 51 leerlingen uit het zesde leerjaar en de eerste graad van het secundair onderwijs hun kennis bijgeschaafd als voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

De zomerschool was een organisatie van de stad Ronse en het GO! Onderwijs in samenwerking met partners zoals het Huis van het Kind, vzw Profo en de dienst Vrije Tijd. Twintig vrijwilligers en leerkrachten stelden een rijk gevuld programma op met in de voormiddag creatieve lessen rond wiskunde en Nederlands en in de namiddag workshops zoals dans, graffiti, zwemmen, sport en spel. De 51 leerlingen uit de verschillende onderwijsnetten konden zich in de vier klassen voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Zij kregen ook allemaal een diploma als bewijs van hun inzet tijdens de zomervakantie.