Zinloos geweld in Stadstuin: parket vordert 28 maanden cel voor 19-jarige beklaagde Lieke D'hondt

03 juni 2019

15u09 8 Ronse De 19-jarige H.G. uit Ronse heeft zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal met geweld, poging tot diefstal met geweld en drugs dealen. De jongeman was betrokken bij een incident in de Stadstuin in Ronse op 5 april 2019 waarbij een minderjarige jongen werd bestolen.

Het minderjarige slachtoffer was aan het wandelen in de Stadstuin toen hij door een andere minderjarige werd benaderd. Hij vroeg hem om wat sigaretten, maar toen het slachtoffer zei dat hij er geen had, werd hij meteen aangevallen. De minderjarige beklaagde hield hem in een wurggreep en schopte hem. Hij probeerde de rugzak van het slachtoffer af te trekken en zijn portefeuille te stelen, maar het slachtoffer verweerde zich. Dat was het sein voor de 19-jarige om zich te mengen in het gevecht en ook klappen uit te delen.

“Een duidelijke daad van zinloos geweld”, zegt de procureur. “De daders gingen ervandoor met een cameralens, ook al waren ze daar niet veel mee.”

De minderjarige beklaagde is ondertussen voorgeleid bij de jeugdrechter en overgebracht naar een gesloten jeugdinstelling in Everberg. De 19-jarige wordt wel correctioneel berecht. Hij riskeert 18 maanden cel en een boete van 208 euro voor de diefstal met geweld en nog eens 10 maanden cel en 8.000 euro boete voor het dealen van cannabis.

“Hij zit momenteel in voorhechtenis, maar wat mij betreft mag hij nog wat langer in de cel blijven. De beklaagde heeft al verschillende voorgaanden bij de jeugdrechter”, benadrukt de procureur. De advocaat van de beklaagde vraagt een werkstraf gezien de jonge leeftijd van de beklaagde en omdat zijn cliënt volgens hem niet wist dat zijn kompaan het slachtoffer wou bestelen. De slagen en verwondingen worden dan weer niet betwist.

De rechter doet uitspraak op 17 juni.