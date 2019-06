Ziekenhuisclowns Violette en Pipette krijgen 3.000 euro van het Zuid-Vlaams Ardennenfeest Lieke D'hondt

17u03 4 Ronse Ziekenhuisclowns Violette en Pipette zijn door het dolle heen in het algemeen ziekenhuis Glorieux in Ronse. Dankzij een gift van 3.000 euro van het Zuid-Vlaams Ardennenfeest kunnen ze extra veel cadeautjes kopen voor de patiëntjes op de dienst pediatrie.

De organisatoren van het Zuid-Vlaams Ardennenfeest en later ook de oldtimerrit voor tractoren in de Vlaamse Ardennen doen een duit in het zakje voor het goede doel. Een cheque van 3.000 euro gaat naar de ziekenhuisclowns. Voorzitter Richard Vanderlinden en de bestuursleden Livine Vanderlinden, Marc Beetens, Evelyne Platteau, Steven De Vos en Kristof De Schampheleire kiezen doelbewust voor de ziekenhuisclowns omdat ze uit ervaring weten hoe belangrijk een beetje afleiding en humor kunnen zijn voor de kinderen tijdens een ziekenhuisverblijf.

“We hopen dan ook dat de ziekenhuisclowns bij veel kindjes een glimlach op het gezicht kunnen blijven toveren.” De ziekenhuisclowns zullen de gift gebruiken om grote en kleine cadeautjes te kopen om uit te delen aan de patiëntjes.