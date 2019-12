Ziekenhuisclowns krijgen van de Ronde Tafel 23 extra budget om patiëntjes zorgen te laten vergeten Lieke D'hondt

19 december 2019

20u43 9 Ronse Serviceclub de Ronde Tafel 23 Ronse heeft 1.250 euro geschonken aan de Ziekenhuisclowns van het AZ Glorieux. De clowns kunnen met het budget aan de slag om de kinderen op de afdeling pediatrie even hun zorgen te laten vergeten.

Een delegatie van de Ronde Tafel kwam donderdag de cheque overhandigen aan de Ziekenhuisclowns. “De opbrengsten van verschillende activiteiten zoals onze gin-verkoop schenken we aan uiteenlopende goede doelen. De Ziekenhuisclowns toveren een lach op het gezicht van de kinderen in het ziekenhuis en als jonge papa’s weten we hoe belangrijk dat is”, vertelt voorzitter Bart Hosten.

Naast de Ronde Tafel kreeg de afdeling pediatrie ook bezoek van de Kerstman. Hij had cadeautjes mee voor de opgenomen kinderen. De Zuid-Vlaamse Ardennenfeesten Maarkedal Schorisse, de Ronde Tafel RT23, Mercator Moen, Famiflora.nl en een anonieme sponsor uit Ronse hielpen mee om de cadeautjes

te bekostigen.