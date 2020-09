Zestig zonnepanelen om waterwinning op milieuvriendelijke manier van energie te voorzien Lieke D'hondt

17 september 2020

13u44 0 Ronse Ronse zet in op groene energie en heeft zonnepanelen laten installeren aan de waterwinning Ronsemeers. De zestig zonnepanelen zijn geplaatst op een verharde oppervlakte naast de waterwinning.

“De waterwinning Ronsemeers heeft een energieverbruik van 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “We zijn op zoek gegaan naar een milieuvriendelijke oplossing door het plaatsen van zonnepanelen. De panelen hebben een groot vermogen en beschikken over een nieuwe technologie waardoor ze meer energie kunnen opwekken in de schaduwen van wolken. De installatie heeft een terugverdientijd van 3,5 jaar. Op deze manier wekken we energie op een meer ecologisch verantwoorde manier op en zorgt de installatie na de terugverdientijd voor een financiële winst.”