Zeshonderd tekeningen en zeventig knutselwerkjes voor wedstrijd van de Bommels Lieke D'hondt

09 december 2019

12u02 0 Ronse Zeshonderd tekeningen en zeventig knutselwerkjes. Zoveel inzendingen mochten de organisatoren van de Bommels ontvangen tijdens de teken- en knutselwedstrijd. Een mooi bewijs dat de Bommels ook de jongste Ronsenaars kunnen bekoren.

Alleen, in groep of samen met de klas: de jonge Ronsenaars deden hun best om mooie tekeningen en knutselwerken over de Bommels te maken. De Raad der Bommels beloonde zoveel creativiteit met cadeautjes voor veertig laureaten.

De proclamatie van de wedstrijd was ook een heuglijk moment voor Loan Haegeman en Yanaika Vinois. Zij werden gekroond tot jeugdprins en jeugdprinses van de Bommels.