Zesde veroordeling voor koerier (28): maand rijverbod voor zware voet LDO

25 september 2020

13u22 0 Ronse Een 28-jarige koerier uit Ronse moet zijn rijbewijs één maand inleveren. De politierechter legt de straf op omdat de man betrapt werd toen hij 130 kilometer per uur reed waar hij 70 mocht. De bestuurder moet ook een boete van 640 euro betalen.

De Ronsenaar vroeg nog aan de rechter om het rijverbod enkel in het weekend op te leggen of een uitzondering te maken voor het rijbewijs C, zodat hij zijn werk als koerier wel zou kunnen verderzetten. De politierechter ging daar niet mee akkoord omdat de man al zes keer is veroordeeld voor verkeersinbreuken.