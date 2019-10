Zes nieuwe bomen voor herinneringsbos Lieke D'hondt

26 oktober 2019

18u52 0 Ronse Het herinneringsbos op het einde van de Drieborrebeekstraat in Ronse groeit opnieuw met zes bomen. Zes families die afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare die tegen kanker heeft gestreden, hebben de bomen aangeplant.

Het herinneringsbos is een initiatief van lotgenotenorganisatie SaBel, maar krijgt de steun van de stad. Zo is er ondertussen een rustplek aangelegd met een picknickbank en wil het stadsbestuur de zone in de toekomst nog vergroenen. Het herinneringsbos is sinds kort ook bereikbaar via het fietspad dat de cultuursite in het stadscentrum verbindt met het Muziekbos.

Voor de families die iemand hebben verloren aan kanker is het herinneringsbos een oase van rust waar ze hun dierbaren kunnen herinneren.

