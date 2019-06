Ze zijn vertrokken: Ferdi, Dirk, Stijn en Patrick fietsen in 24 uur van Ronse naar Parijs en terug Lieke D'hondt

08 juni 2019

14u34 0 Ronse Ferdi De Smet, Dirk Depoppe, Stijn Vandenberghe en Patrick Ruyssen zijn begonnen aan hun avontuur. In 24 uur tijd fietsen ze van Ronse naar Parijs en terug. In september koppelen ze een verkeerscampagne voor meer fietsveiligheid aan hun gesponsorde tocht.

Het idee voor de sportieve uitdaging ontstond bij Ferdi, die zijn vader jarenlang hoorde vertellen over hoe hij met zijn vrienden van Ronse naar Parijs en terug fietste toen hij jong was. Een uitdaging die Ferdi maar al te graag zelf eens wil ondernemen. Hij kon Dirk en Stijn overtuigen om mee te fietsen en op het laatste moment besliste ook Patrick om 24 uur lang op zijn fiets te springen. Vrienden van ISI Cycling Team en mountainbikers Groep ‘78’ zorgen voor de omkadering en logistieke steun. Zaterdagmiddag om 13 uur zijn de mannen aan hun tocht begonnen. De wind en regenbuien maken het een lastig begin van de tocht. Het eerste uur hebben de mannen aan een gemiddelde van 25,9 kilometer per uur afgelegd. Om de 570 kilometer in één dag te kunnen afleggen, hebben de wielrenners een gemiddelde van dertig kilometer per uur voor ogen.