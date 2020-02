Zak pellets staat te dicht bij kachel in Ronse: woning vernield en kat overleeft brand niet Ronny De Coster

18 februari 2020

17u34 0 Ronse De brandweer bestrijdt een zware brand in een huis aan Schavaart in Ronse. De betrokken woning is zo goed als helemaal vernield. Bewoner André Van Heddeghem kon zich tijdig uit de voeten maken, maar zijn kat heeft de brand niet overleefd en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de pelletkachel.

“Ik zat in mijn zetel in de woonkamer, toen het vuur ontstond”, begint André Van Heddeghem dinsdag te vertellen, terwijl de brandweer met man en macht probeert om de brand geblust te krijgen. “Het is begonnen achter mij. Naast mijn kachel stond een zak met pellets. Die is blijkbaar in brand gevlogen. Misschien stond hij te dicht, dat weet ik niet. Ik had alvast geen tijd meer om nog te proberen te blussen. Er was ineens heel veel vuur. Ik had alleen nog tijd om mezelf in veiligheid te brengen”, vertelt André.

Ook achterkant uitgebrand

Bij aankomst van de brandweer stond de hele woonkamer in brand en had het vuur ook al uitbreiding gevonden naar de achterkant van de woning. De benedenverdieping van het huis is helemaal uitgebrand. Ook de kamers boven hebben zwaar te lijden gekregen van de hitte en rook. De brandweer heeft wel kunnen beletten, dat de vlammen oversloegen naar het huis van de buren.

Kat gestikt

De woning van André Van Heddeghem is niet langer bewoonbaar. “We hebben bekeken of de getroffen eigenaar een noodwoning van de stad nodig heeft, maar dat is voorlopig niet het geval: de man kan onderdak krijgen bij zijn dochter”, zegt OCMW-voorzitter Wim Van De Velde (N-VA). De kat van de eigenaar heeft de brand niet overleefd. De brandweer trof het gestikte dier in het huis aan.

Als gevolg van de brand hebben politie en brandweer de Schavaart afgesloten voor het verkeer.