Zaakvoerders Gilles en Sophie zijn trots op 21 Heren - Hommes: “Andere winkels in Ronse zien we als collega’s, niet als concurrentie” Lieke D'hondt

12 augustus 2019

13u47 2 Ronse Ondernemen in Ronse, het is naar de buitenwereld toe niet altijd even evident. Toch zijn er heel wat ondernemers die Ronse niet zouden willen ruilen voor een andere stad. Gilles Van De Mergel en Sophie Deviaene is zo’n ondernemend duo. Zij openden twee jaar geleden hun kledingzaak 21 Heren - Hommes in de Abeelstraat 21.

21 Heren – Hommes is de droom van Gilles Van De Mergel (21). Na zijn studies in het middelbaar onderwijs weet hij al snel dat hij in de retail aan de slag wil en ook de keuze voor een winkel met herenkledij is snel gemaakt. “Twee jaar geleden was er in Ronse nog een tekort aan winkels waar je mannenkledij kon kopen. Zelf vond ik mijn smaak niet in de bestaande winkels, dus ik besloot een eigen winkel op te starten met een paar leuke merken.” Ook mama Sophie Deviaene was enthousiast en helpt nu mee in de zaak. “We hadden al gemerkt dat Ronse als stad in de lift zat. Er openden rond die periode veel nieuwe zaken, die een publiek aanspraken dat anders in Oudenaarde of Gent ging winkelen. Veel klanten zijn ondertussen blij dat ze niet meer zo ver hoeven te rijden om hun kledij te kopen.”

Gilles en Sophie focussen zich in hun winkel op ‘casual chic’, met merken als Emporio Armani, Cesar Casier en Fred Perry. “We proberen ons ook te onderscheiden van andere winkels en de online webshops door een boetiek-gevoel te creëren. We houden van een goed contact met de mensen en bieden hen iets aan om te drinken. In het weekend gaat er soms zelfs een flesje bubbels open”, zegt Sophie. “En elk seizoen lanceren we de nieuwe collectie met een ‘late night shopping’. Dan is de winkel open tot 22 uur”, vult Gilles aan. “Meestal koppelen we daar een thema aan. Zo komt bij de volgende editie op 19 september het internationale topmodel Cesar Casier langs.”

Steun

In Ronse voelen de twee ondernemers zich thuis. “Ik ben zelf van Ronse, dus ik ken hier veel mensen en dat is leuk”, vertelt Gilles. “We zien de andere winkels in Ronse dan ook niet als concurrenten, maar als collega’s”, zegt Sophie. “De andere kledingwinkels voor mannen zitten in een iets andere niche dan wij en ze werken met andere merken. Als klanten bij ons hun gading niet vinden, kunnen we ze makkelijk doorsturen naar de andere winkels. Ik weet zeker dat de andere zaakvoerders ook klanten naar ons doorverwijzen. Het is belangrijk om als lokale handelaars samen te werken en elkaar te steunen.”

Ook het stadsbestuur blijkt een grote steun te zijn. “De burgemeester en sommige schepenen komen hier soms winkelen en dat doet wel deugd. Ook de schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte verdient zeker een pluim voor wat ze doet voor de handelaars. Samen met de Unie der Handelaars zorgt het stadsbestuur ervoor dat er altijd wel iets te beleven valt, of het nu de modeshow, de braderij, de kerstmarkt of iets anders is.”