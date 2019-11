Youssef Elidrissi legt eed af en is voortaan gemeenteraadslid voor Groen Lieke D'hondt

19 november 2019

10u47 0 Ronse Youssef Elidrissi (Groen) heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid in Ronse. Elidrissi vervangt Imane Mazouz die begin oktober om persoonlijke redenen haar ontslag als gemeenteraadslid heeft gegeven.

Oppositiepartij Groen is opnieuw op volle sterkte in de Ronsese gemeenteraad. Nadat Imane Mazouz haar ontslag had gegeven, zetelde fractieleider Lech Schelfout één gemeenteraad alleen. Ondertussen is de procedure doorlopen en kan Youssef Elidrissi Schelfout vervoegen. Elidrissi haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 351 voorkeurstemmen. Dat is het hoogste aantal na Mazouz. Hij zal zich in de gemeenteraad vooral bezighouden met armoede, diversiteit, natuur, open ruimte en betaalbaar wonen.