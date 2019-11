Yoghurtpotjes, botervlootjes en co mogen vanaf 1 januari in de PMD-zak Lieke D'hondt

20 november 2019

14u50 0 Ronse De nieuwe PMD-zak doet op 1 januari 2020 zijn intrede in Ronse. In de nieuwe blauwe zak mogen naast plastic flessen, flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook huishoudelijke plastic verpakkingen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic zakken aangeboden worden.

Wie nog oude PMD-zakken heeft liggen, hoeft niet meteen naar de winkel te hollen. De huidige zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf januari 2020 mag je er zelfs de extra plastic verpakkingen in deponeren. De ophaling zelf wijzigt niet. In de afvalkalender die binnenkort in de brievenbus zit, staan alle details over de nieuwe blauwe zak. De nieuwe fracties die in de PMD-zak mogen, zullen vanaf januari niet meer ingezameld worden in het recyclagepark.