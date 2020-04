Woonzorgcentrum De Linde testte al 70-tal bewoners, helft daarvan blijkt besmet en wordt apart opgevangen Lieke D'hondt

11 april 2020

11u36 20 Ronse Woonzorgcentrum De Linde in Ronse heeft afgelopen week zeven bewoners verloren aan het coronavirus. Er zijn ondertussen ook een zeventigtal bewoners en een twintigtal medewerkers getest op het virus. De helft van de geteste bewoners blijkt besmet, net als 15 personeelsleden.

Eind maart werden in woonzorgcentrum De Linde de eerste coronabesmettingen vastgesteld. Vijf medewerkers en twee bewoners testten toen positief. Ondertussen heeft het virus zich, ondanks de strikt nageleefde maatregelen, verder verspreid in het rusthuis. De Linde kreeg geen testkits van de overheid om alle bewoners te testen, maar in samenwerking met de plaatselijke coördinerende arts zijn de voorbije weken wel een zeventigtal bewoners en twintigtal medewerkers getest. De helft van de geteste bewoners en 15 personeelsleden blijken besmet met het virus De besmette personeelsleden zieken thuis in quarantaine uit, de bewoners worden apart opgevangen zodat de verspreiding zich hopelijk niet meer verderzet. Na twee weken zouden deze bewoners opnieuw naar hun vertrouwde leefomgeving mogen, voor enkelen onder hen is dat nu al het geval. Zeven bewoners zijn de afgelopen week gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. “Hoewel we ons ervan bewust zijn dat we ons dagelijks inzetten voor een kwetsbare doelgroep, blijft het verschrikkelijk om op zo’n manier afscheid van hen te moeten nemen”, vertelt directeur Tom Aelbrecht.