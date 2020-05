Woonzorgcentrum De Linde kijkt vooruit en laat eerste bezoekers toe vanaf 18 mei Lieke D'hondt

15 mei 2020

13u55 16 Ronse De Linde in Ronse heeft de afgelopen weken zware klappen gekregen door het coronavirus, maar het rusthuis probeert stilaan de rug te rechten. Gecontroleerd bezoek mag opnieuw vanaf maandag.

Van de 152 bewoners in WZC De Linde raakten er 85 besmet en het rusthuis moest afscheid nemen van 22 bewoners. Ook 36 medewerkers testten positief. Na enkele weken is het wel rustiger geworden in het woonzorgcentrum. “Alle quarantaine-afdelingen zijn ondertussen opgedoekt”, zegt directeur Tom Aelbrecht. “De bewoners verblijven opnieuw allemaal in hun vertrouwde leefomgeving. Vanaf 18 mei starten we ook met het ontvangen van bezoek. Eén vaste bezoeker kan dan langskomen in een afgesloten ruimte. We hopen dat we ook snel de gezamenlijke activiteiten kunnen opstarten. Dat zal goed zijn voor het mentaal en fysiek welbevinden van de bewoners.”