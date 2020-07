Woonzorgcentra kiezen opnieuw voor strengere bezoekersregeling Lieke D'hondt

24 juli 2020

19u44 0 Ronse Woonzorgcentra De Linde en Hogerlucht in Ronse schorsen tijdelijk het bezoek op. De woonzorgcentra willen op die manier verhinderen dat het coronavirus opnieuw binnendringt.

In WZC De Linde is geen bezoek meer toegestaan tot en met dinsdag 28 juli. In tussentijd bekijken de directie en het bestuur welke nieuwe bezoekersregeling uitgewerkt kan worden. “Een volledige lockdown zal er niet komen, maar de regels zullen wel opnieuw strenger worden”, zegt schepen van Zorg Wim Vandevelde (N-VA). “Bezoek op de kamers zal niet meer mogelijk zijn, in aparte ruimtes moet dat wel lukken.”

In WZC Hogerlucht is er vanaf 28 juli na reservatie opnieuw bezoek mogelijk in de babbelbox. Via deze regeling wil de directie niet alleen het coronavirus buiten houden, het moet ook een volledige lockdown kunnen vermijden zodat de bewoners wel nog contact kunnen houden met hun familie.