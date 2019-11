Winters feest op De Klijpe: parochiecomité organiseert kerstmarkt en winterwandeling Lieke D'hondt

26 november 2019

14u44 0 Ronse Het parochiecomité De Klijpe organiseert op zaterdag 7 december een winters feest aan de Klijpezaal op De Klijpe. Iedereen is er vanaf 18 uur welkom voor een kerstmarkt en, mits inschrijving, voor de herdenkingstocht om 19 uur.

“Dit jaar kan men een bezoek brengen aan verschillende standhouders, onder wie TiDee, ToeKan, Tupperware, Jaren ’80 vrienden, Mylène, Accessoires Sylvie en Glasjuwelen Kara2905”, vertelt Heidi Verdonckt. “Het zal de ideale plaats zijn om cadeautjes voor onder de kerstboom te kopen en bij te praten met familie en vrienden.”

Enkel voor de herdenkingstocht, een winterse familiewandeling van vijf kilometer met vier culinaire hapjes, is inschrijven noodzakelijk. Dat kan bij de leden van het parochiecomité of via heidi.verdonckt@skynet.be.