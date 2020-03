Winkelen en smullen bij lokale zaken: Unie der Handelaars organiseert Lekker Shoppen Lieke D'hondt

09 maart 2020

11u14 0 Ronse De Unie der Handelaars organiseert op 14 maart ‘Lekker Shoppen’ in Ronse. De opvolger van ‘Smakelijk Shoppen’ nodigt iedereen uit om tussen 14 en 20 uur een bezoek te brengen aan de lokale handelaars, die trakteren met een hapje en een drankje.

In tegenstelling tot Smakelijk Shoppen kan er dit jaar geproefd worden in de handelszaken zelf. In de winkelstraten voorziet de Unie der Handelaars wel muziek en animatie. Wie een aankoop doet bij de deelnemende handelaars, krijgt ook een doosje met twee pralines en maakt kans op waardebonnen van Ronsese horecazaken. Een aantal restaurants zullen tijdens Lekker Shoppen ook een aangepaste menu serveren, zodat de klanten ten volle kunnen genieten van het initiatief van de Unie.