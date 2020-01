Winkeldief moet werkstraf van 70 uur uitvoeren LDO

16 januari 2020

11u44 0 Ronse De rechter in Oudenaarde heeft Ronsenaar C.F. (48) een werkstraf van zeventig uur opgelegd. De man pleegde een dronken winkeldiefstal en gebruikte geweld tegen een winkelbediende en agent in burger die hem probeerden tegen te houden.

De feiten dateren van 16 november 2019. De Ronsenaar dronk eerst een flesje wodka leeg en ging toen winkelen in een Delhaizewinkel. In plaats van netjes af te rekenen aan de kassa, verliet hij de winkel zonder betalen via de zelfscankassa. Een alerte winkelbediende en een agent in burger probeerden hem tegen te houden, maar hij rukte zich telkens los. Uiteindelijk konden omstaanders hem tegenhouden. De man verklaarde achteraf dat hij beschaamd was voor wat hij gedaan heeft.