Willemsfonds organiseert lezing over dialecten met professor Jacques Van Keymeulen Lieke D'hondt

06 februari 2020

11u11 0 Ronse Het Willemsfonds Ronse heeft professor emeritus Jacques Van Keymeulen van de UGent uitgenodigd voor een lezing over Ronse in het Vlaamse dialectlandschap. Na de lezing kunnen de aanwezigen mee aanschuiven voor de kaas- en wijnavond.

De lezing vindt plaats op zaterdag 22 februari om 19 uur in VC De Branderij in de Zuidstraat 13 in Ronse. Professor Van Keymeulen, gespecialiseerd in Nederlandse taalkunde en geschiedenis, zal er vertellen over dialecten, wat ze wel en wat ze niet zijn en dialectgeografisch onderzoek. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via Willemsfondsronse@gmail.com. Je betaalt 15 euro, inclusief de kaas- en wijnavond. Betalen gebeurt op het rekeningnummer BE17 3631 2877 5321. Vermeld zeker ook uw eigen naam.