Wikifriends trakteert kwetsbare Ronsenaars op paella Lieke D'hondt

09 januari 2020

14u03 0 Ronse Wikifriends, een vereniging die opkomt voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving, organiseert een solidariteitsavond in stadsfeestzaal COC in Ronse. Ze bieden een gratis maaltijd aan voor mensen die in armoede leven of eenzaam of kwetsbaar zijn.

“Tijdens deze donkere maanden en zeker in tijden waar armoede alsmaar meer mensen treft, gaat Wikifriends graag voorop in de strijd”, zegt Jean-François Vanovermeire van Wikifriends. “Na enkele geslaagde initiatieven binnen en buiten Ronse, organiseren we op zaterdag 18 januari om 19 uur een gratis eetfestijn voor kansarmen, eenzamen en andere kwetsbare doelgroepen. We mikken op honderd gasten die we gratis soep, paella, een dessert, niet-alcoholische dranken en animatie aanbieden.”

Wie wil langskomen om te genieten van het eetfestijn moet zich wel vooraf inschrijven. Dat kan door te mailen naar wikifriendz@gmail.com of te bellen naar 0468/05.53.18.