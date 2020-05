Wikifriends steekt afvalophalers en personeel WZC De Linde hart onder de riem Lieke D'hondt

02 mei 2020

14u51 0

Wikifriends heeft in Ronse twintig waardebonnen van 15 euro geschonken aan de huisvuilophalers. Daarmee kunnen ze een afhaalmenu kopen bij Le Vieux Cheval. “We willen de mensen die dagelijks ons huisvuil ophalen tijdens deze coronatijden bedanken”, zegt Jean-Francois Vanovermeire. “Hun werk is meestal onderbelicht, dus we brengen hen met plezier dit geschenk.” Ook het personeel van woonzorgcentrum De Linde kreeg een cadeau van Wikifriends. Zij kregen een doosje pralines. “Hen een hart onder de riem steken is het minste wat we momenteel kunnen doen”, aldus Vanovermeire.