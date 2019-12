Westelijk, oostelijk of centraal: Rond Ronse onderzoekt verschillende pistes voor de N60 Lieke D'hondt

13 december 2019

18u08 0 Ronse Rond Ronse houdt rekening met drie onderzoekspistes voor de doortrekking van de N60. Een westelijke, centrale en oostelijke piste. Ook tunnels of viaducten behoren nog tot de opties.

De doortrekking van de N60 is al jarenlang een heet hangijzer in Ronse en omgeving. Eind 2018 blies De Werkvennootschap samen met het departement Omgeving het dossier nieuw leven in met de werkgroep Rond Ronse. Samen met belanghebbenden gaan ze op zoek naar een oplossing om Ronse te ontsluiten richting de E17 en E429. Er moet ook een oplossing komen voor het doorgaand verkeer dat nu dwars door het centrum van Ronse rijdt. Ze houden daarbij ook rekening met andere uitdagingen zoals de leefbaarheid in de streek, bosuitbreiding, natuur, landschap, water, erfgoed en landbouw.

Drie pistes

Concrete tracés zijn er voorlopig nog niet, maar Rond Ronse heeft wel drie onderzoekspistes: een westelijke, centrale en oostelijke. “Binnen de pistes onderzoeken we de mogelijke tracés”, zegt woordvoerder Marijn Struyf. “In de westelijke piste onderzoeken we de verbinding tussen de huidige N60 en Pont West. We onderzoeken hier ook opties die maximaal gebruik maken van bestaande infrastructuur, zoals de N36. De centrale onderzoekspiste valt samen met de reservatiestrook en de oostelijke onderzoekspiste verbindt de huidige N60 via het oosten. In alle pistes onderzoeken we eveneens een oplossing voor de ontsluiting van Klein Frankrijk. Tot slot kijken we ook naar andere mogelijkheden zoals tunnels of viaducten.”

Midden 2021 kiest de Vlaamse regering een voorkeursscenario.