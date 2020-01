Werkstraf van 200 uur voor 19-jarige die geld en handtas steelt LDO

06 januari 2020

12u05 0 Ronse De 19-jarige A.D uit Ronse moet een werkstraf van 200 uur uitvoeren. De rechter in Oudenaarde legt hem de straf op omdat hij vorige zomer de inhoud van een portefeuille heeft gestolen en in november een 61-jarige dame van haar handtas heeft beroofd.

De 19-jarige Ronsenaar is geen onbekende voor het gerecht. Ondanks bezoekjes aan de jeugdrechter en een celstraf van 18 maanden voor diefstal met geweld, heeft de jongeman blijkbaar zijn les nog niet geleerd. In 2019 heeft hij de inhoud van de portefeuille van een arbeider en de handtas van een zestiger gestolen.

Het Openbaar Ministerie vorderde in december een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro, maar de rechter oordeelt dat een werkstraf van 200 uur een meer geschikte straf is. “Een werkstraf van 200 uur is een zware straf, maar het gaat dan ook om zware feiten”, geeft rechter Thomas Leroy de Ronsenaar nog mee. “De rechtbank geeft u nog een kans, het is aan u om te bewijzen dat u ze waard bent.”