Werkloosheidscijfers blijven dalen in Ronse: nog 9,3 procent van de Ronsenaars heeft geen job Lieke D'hondt

21 november 2019

17u15 6 Ronse Er zit een positieve evolutie in de werkloosheidscijfers in Ronse. Voor het eerst sinds lang is minder dan 10 procent van de Ronsenaars werkloos. De werkloosheidsgraad ligt momenteel op 9,3 procent. “Het maatwerkplan werpt duidelijk haar vruchten af.”

“Het zijn geen hoera-berichten, maar er zit wel een positieve evolutie in de werkloosheidsgraad in Ronse”, zegt schepen Jan Foulon (CD&V). “Die daalt op veel plaatsen in Vlaanderen, maar in Ronse veel sneller. Als je ziet dat we van 15 procent werkloosheid komen enkele jaren geleden, dan is dit toch een positief signaal.”

De daling van de werkloosheid komt er mede dankzij het maatwerkplan van de stad, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, VDAB en Solva. Dankzij dat plan kan de vraag en het aanbod op de Ronsese arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd worden, worden er jobbeurzen of taalcursussen georganiseerd en zijn er opleidingen op maat.

Het maatwerkplan zal nu geactualiseerd worden om nog meer Ronsenaars tewerk te kunnen stellen. “Een structureel overleg tussen alle betrokkenen is nodig om werkzoekenden vlotter te laten doorstromen naar opleidingen of werk. Het is immers frappant dat in Ronse bijna 9.000 arbeidsplaatsen zijn, maar dat er toch een hoog werkloosheidscijfer is”, concludeert Foulon.