Werken aan Broeke hervatten, ook Peperstraat krijgt opknapbeurt Lieke D'hondt

07 april 2020

16u19 4 Ronse De werken aan Broeke gaan vanaf woensdag 8 april opnieuw van start. Na een korte pauze door de coronacrisis is beslist om toch verder te werken aan de asfaltering van het fietspad. Ook in de Peperstraat zal de weg op verschillende plaatsen hersteld worden.

“Ik ben blij dat de werkzaamheden in Broeke hervat worden”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). Hij laat ook weten dat de stedelijke werkhuizen op donderdag 9 en vrijdag 10 april verschillende herstellingen zullen uitvoeren aan de weg in de Peperstraat. Gemotoriseerd verkeer zal er vanaf 8 uur op 9 april tot 8 uur 13 april niet kunnen passeren. Voetgangers en fietsers kunnen de Peperstraat wel nog gebruiken. “Aangezien er nu veel minder verkeer is en de meeste winkels gesloten zijn, profiteren we ervan om de werken nu uit te voeren”, motiveert de schepen de werken.