Weldra inschrijven voor kerstmarkt: Ronse wil meer plaats voor geschenkartikelen en artisanale producten dan voor eten en drinken Lieke D'hondt

22 oktober 2019

10u35 0 Ronse De kerstmarkt op de Grote Markt in Ronse maakt dit jaar meer plaats voor standhouders die geschenkartikelen of artisanale producten aanbieden. Potentiele standhouders kunnen zich vanaf 26 oktober om 9 uur inschrijven.

De Grote Markt van Ronse zal van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december opnieuw omgetoverd worden tot een gezellige kerstmarkt. “We willen zo veel mogelijk verenigingen, zelfstandigen en andere enthousiastelingen meekrijgen in dit verhaal”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA). “Om voldoende diversiteit en kwaliteit te garanderen voorzien we meer plaatsen voor standhouders met geschenkartikelen en artisanale producten.” Het aantal standjes met eten en drinken zal in verhouding staan tot de andere chalets. Het stadsbestuur wil op deze manier de kerstmarkt gezellig maken met vertier voor jong en oud, maar ook ruimte creëren om gezellig te kuieren en kerstkoopjes te doen. “Inschrijven gebeurt voortaan via een online invulformulier, waarbij de datum en uur van indienen mee bepalend zijn. Het is dus aan de snelle beslissers. Uiteraard hopen we zoals de voorgaande jaren zo veel mogelijk kandidaten een plaatsje te kunnen geven op de kerstmarkt”, geeft Demeulemeester nog mee. Inschrijven kan via de website van de stad Ronse tot uiterlijk 11 november om middernacht.