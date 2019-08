Wegwijzers az Glorieux mikpunt van actievoerders tegen taalfaciliteiten Lieke D'hondt

30 augustus 2019

17u00 0 Ronse De bewegwijzering aan de ingang van het algemeen ziekenhuis Glorieux is besmeurd met zwarte verf en een sticker van het Taal Aktie Komitee. Op de wegwijzer staat normaal ‘Spoed – Urgences’, maar het Franse woord is weggestreept door de vandalen.

De actievoerders lieten op het bord aan de Glorieuxlaan een sticker achter met daarop ‘Faciliteiten, stommiteiten! (Ook in Ronse)’. Een verwijzing naar de taalfaciliteiten in de stad. Een groep Ronsenaars ziet die taalfaciliteiten liever verdwijnen, maar dat is niet eenvoudig omdat daar een grondwetswijziging voor nodig is. Het stadsbestuur ijvert alvast ook voor de afschaffing van de taalfaciliteiten en heeft onder meer een juridische procedure opgestart om de afschaffing te bekomen.