Wegenwerken vallen stil door coronavirus Lieke D'hondt

23 maart 2020

16u25 0 Ronse Alle wegenwerken in Ronse liggen momenteel stil. De aannemers hebben aan de stad laten weten dat ze niet verder werken zolang de strenge maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn.

Ook op de twee grootste werven, Broeke en de zone rond de Kleine Marijve en Zénobe Grammestraat, wordt momenteel niet verder gewerkt. De aannemers kunnen de maatregelen van de overheid, zoals het houden van voldoende afstand, niet naleven op de werven of tijdens het pendelen ernaartoe. “Het is jammer, want de werken in Broeke zitten in de laatste fase”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Alles zal nu opschuiven tot wanneer de federale overheid de maatregelen opnieuw versoepelt. We kijken uit naar het moment dat de werken verdergezet kunnen worden, zodat we Broeke opnieuw kunnen openen.”