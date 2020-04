Wegenwerken Glorieuxlaan, Bruul en rotonde Veemarkt gaan vroeger van start, met dank aan coronacrisis Lieke D'hondt

10 april 2020

14u44 0 Ronse Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van de verkeersluwe periode tijdens de coronacrisis gebruik om enkele wegenwerken vervroegd uit te voeren. In Ronse zullen de Stefaan Modest Glorieuxlaan, Bruul en de rotonde aan de Veemarkt heraangelegd worden.

“Anderhalve week geleden zijn we door het Agentschap Wegen en Verkeer gecontacteerd”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V). “Nu er door de coronacrisis minder verkeer op de baan is, hebben ze beslist en aantal wegenwerken vervroegd uit te voeren. Voor ons komt dat goed uit, want we waren met de stad al van plan om enkele huizen aan Bruul af te breken om een veilige doorgang naar de cultuursite te maken, dus nu kunnen we al deze werken combineren.”

“De werken zullen beginnen op maandag 20 april”, gaat schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) verder. “Eerst zal het asfalt vanaf de rotonde aan de Veemarkt tot aan de ingang van het ziekenhuis aan de Glorieuxlaan vernieuwd worden. Ook de riooldeksels zullen er aangepast worden.” Deze eerste fase van de werken zal twee weken in beslag nemen. Gedurende die periode zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn en zal omrijden noodzakelijk zijn. Het verkeer richting Oudenaarde doet dat via de Savooistraat, Ommegangstraat en de N60. Ook De Lijn zal aangepaste dienstverlening voorzien. Het ziekenhuis en het kinderdagverblijf blijven wel bereikbaar via de Oudestraat en Klevestraat of Hogerlucht en Kammeland.

Veiliger fietsverkeer

Na de asfalteringswerken start het AWV met de aanpassing van de fietspaden aan Bruul. Ter hoogte van de parkeerstrook zal een groene zone met een verhoogd fietspad aangelegd worden. Dat is nodig, omdat fietsers nu vaak in een onveilige situatie terechtkomen als bestuurders over het fietspad rijden ter hoogte van de Sint-Pietersnieuwstraat om wachtende auto’s voorbij te steken. Ook deze werken zullen twee weken in beslag nemen, maar het verkeer zal wel beurtelings kunnen passeren dankzij tijdelijke verkeerslichten. “De aanpassingen aan het fietspad zouden normaal pas in 2021 gebeuren, dus we zijn blij dat de werken vervroegd zijn”, zegt Foulon.