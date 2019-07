Wegenwerken Broeke gaan volgende fase in Lieke D'hondt

10 juli 2019

15u34 2 Ronse De wegen- en rioleringswerken aan Broeke zijn een nieuwe fase ingegaan. In de derde fase van de werken breekt de aannemer de zone tussen de Oudestraat en de S.M. Glorieuxlaan open.

De arbeiders starten aan de kant van de S.M. Glorieuxlaan en schuiven op richting de Kruisstraat. De doorgang naar de Oudestraat blijft mogelijk. Ook het kruispunt tussen de S.M. Glorieuxlaan en Broeke in de richting van Kammeland is opnieuw opgesteld.

Omleidingen

Het autoverkeer uit het noorden, komende van Gent en de N60, moet omrijden via de Kruisstraat, Zonnestraat, C. Snoecklaan, Leuzesesteenweg, Viermaartlaan, Olifantstraat en Veemarkt. Het autoverkeer dat van de Elzeelsesteenweg komt, moet een omleiding volgen via de S.M. Glorieuxlaan, Broeke, Kammeland, Hogerlucht, Ommegangstraat en Kruisstraat.

Om het zwaar verkeer in het centrum te vermijden, is er een afzonderlijke omleiding voor het vrachtverkeer vanuit Leupegem via Brakel en vanaf de Ommegangstraat via de Koekamerstraat. In de Ommegangstraat is de snelheid tijdens de werken beperkt tot 50 kilometer per uur. Vrachtverkeer vanuit het zuiden richting Gent wordt vanuit Lessen omgeleid via Geraardsbergen en Brakel. Er is extra politiecontrole op de passage van vrachtverkeer in het centrum